Vila Franca de Xira perpetua memória de José Fidalgo com “saudades sem fim” do ex-autarca

Três anos depois da sua morte Vila Franca de Xira não esquece José Fidalgo Gonçalves, o impacto que teve na modernização dos serviços da junta de freguesia e o contributo que deu a quem vive na cidade.

Depois de já ter sido homenageado com o galardão de cidadão de mérito da freguesia em 2018, o nome de José Fidalgo dá agora o nome a um troço da Estrada Nacional 248, a principal via de entrada na cidade de VFX para quem chega de Arruda dos Vinhos. Uma forma simbólica de, diz a junta de freguesia, perpetuar o nome de José Fidalgo na memória colectiva. A cerimónia simbólica do descerrar da placa aconteceu na manhã de sábado, 6 de Abril, perante vários amigos e familiares do ex-autarca, falecido em 2021 aos 66 anos.

Na mesma ocasião foi dado o nome de rua a outros dois ex-autarcas de VFX: Ricardo Borges Viegas, que foi presidente de 1997 a 2000 e a Alípio Silva, que foi presidente de junta em momento anterior a essa data. Dar o nome de José Fidalgo a uma artéria da cidade no ano em que se celebram 50 anos da revolução dos cravos é, para o presidente da junta, Ricardo Carvalho, um momento cheio de simbolismo. “O José Fidalgo marcou profundamente uma alteração nos serviços da junta, implementando respostas diversificadas em vários âmbitos, no espaço público e em procedimentos permanentes de melhoria e de resposta mais célere e mais próxima da população. Investiu e bem na modernização da junta, com novos equipamentos, serviços e ferramentas de trabalho. Era um visionário, um presidente focado no território, nas causas sociais, no movimento vivo da freguesia”, recordou Ricardo Carvalho.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE