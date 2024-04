Meio milhar de pessoas assiste em Santarém a espectáculo solidário com duas associações

Uma centena de músicos da Orquestra Filarmónica Portuguesa e 120 membros do Coro Sinfónico Lisboa Cantat e do Coro Polifónico da Lapa no Porto subiram ao palco na parada chaimite da Ex-Escola Prática de Cavalaria, em Santarém. Mais de 500 pessoas assistiram na tarde deste domingo, 7 de Abril, ao concerto da sinfonia nº2 com o nome de “Ressureição” do compositor austríaco Gustav Mahler.

O espectáculo insere-se nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. O valor angariado no concerto com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, assim como no espectáculo de Sérgio Godinho com o grupo “Os Assessores” no dia 13 de Abril vai ser revertido na totalidade para a Sociedade Musical União Pernense e para o Centro Cultural Regional de Santarém.