Pernes ganhou Núcleo Museológico nos antigos paços do concelho

O Núcleo Museológico de Pernes foi inaugurado na tarde de sábado, 6 de Abril, no emblemático edifício conhecido por antigas Casas da Câmara. O imóvel serviu como paços do concelho de Pernes até à extinção desse município. A Junta de Freguesia de Pernes contou com um apoio de 6.140 euros da parte da Câmara de Santarém, para ajudar a suportar os trabalhos de substituição de portas e colocação de corrimões na Torre do Relógio.

Na inauguração do espaço estiveram o presidente da Junta de Freguesia de Pernes, Raúl Violante, o vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, o vereador da Cultura, Nuno Domingos, e o historiador e técnico do município Luís Mata, entre outras individualidades.

Da história da Torre do Relógio pouco consta, sabendo-se apenas que teve a sua origem na época romana. O edifício começou por funcionar durante a ocupação romana como posto de vigia e depósito de rendas e tributos. Entre o séculos XVI e XIX funcionou como Paços do Concelho, quando Pernes foi concelho, tendo depois servido como prisão. Pernes foi sede de concelho entre 1514 e 1855, ano em que foi integrado no concelho de Santarém