Chamusca inaugura centro de saúde seis anos depois de anunciar a sua construção

O novo Centro de Saúde da Chamusca, que envolveu um investimento de dois milhões de euros, foi inaugurado na terça-feira, 26 de Março. A nova unidade, cuja empreitada está pronta há vários meses, pretende dar melhores condições aos cerca de oito mil utentes do concelho e aos profissionais de saúde.

A construção do edifício começou a ser pensada de forma mais detalhada em 2018 quando o presidente da câmara, Paulo Queimado (PS), decidiu colocar um outdoor junto ao local da obra a anunciar o projecto e a data prevista para a sua inauguração. Um dos projectos é de final de 2019, com um investimento total estimado de cerca de 1,3 milhões de euros, um valor ainda assim muito superior ao inicialmente previsto caso a construção tivesse começado em 2018. O custo total acabou por se situar nos dois milhões de euros, dos quais 1,8 milhões foram financiados pela Administração Regional da Saúde (ARS) e 200 mil euros comparticipados pelo município da Chamusca, que também cedeu o terreno e o projecto técnico da obra.

Com a inauguração da unidade o presidente da autarquia espera atrair mais médicos, num território marcado pelo “envelhecimento da população” e onde “70% dos utentes não possui médico de família”. O novo edifício possui duas salas de tratamento, dois gabinetes de enfermagem, quatro gabinetes médicos, gabinete de saúde oral, gabinete polivalente e outros gabinetes de trabalho. Foi dotado com um terraço e de pequenas ilhas de jardim interior que oferecem iluminação natural, “minimizando assim o impacto carbónico, ambiental, bem como os custos de energia”.

A inauguração contou também com presença do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e da presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde Lezíria do Tejo, Tatiana Silvestre.

O fim de uma novela

A inauguração do novo Centro de Saúde da Chamusca sofreu vários contratempos nos últimos meses. Paulo Queimado disse várias vezes que reuniu com o Ministério da Saúde e com representantes da Autoridade Regional de Saúde para estabelecer uma data de inauguração, mas encontrou sempre entraves. O primeiro grande problema que condicionou a abertura da nova unidade de saúde foi o facto, segundo explicou Paulo Queimado, do empreiteiro (Ecoedifica) responsável pela construção não ter recebido da ARS o valor total das intervenções. Nos primeiros anos após o anúncio da sua construção o município lançou vários concursos públicos para a realização da empreitada que ficaram desertos.