Exposição em Santarém sobre importância dos rádios e da rádio no 25 de Abril

Papel da rádio na revolução do 25 de Abril de 1974 é o tema central da exposição organizada pela Associação de Radioamadores do Ribatejo patente em Santarém.

A exposição “A importância dos rádios e da Rádio no 25 de Abril de 1974” foi inaugurada esta segunda-feira, 8 de Abril, ao final da tarde, na sala de leitura Bernardo Santareno, em Santarém. A Associação de Radioamadores do Ribatejo, responsável pela mostra, tratou de dividir os equipamentos presentes em várias áreas.

A primeira dá alguma informação sobre amadores de rádio. Um retrato do capitão Jaime Varela Santos, fundador da Rádio Ribatejo, está presente na primeira área da exposição assim como um dos primeiros emissores construídos pelo radioamador. Equipamentos militares com atenção ao período da guerra colonial, assim como os rádios para radiodifusão também completam a exposição. A mesma insere-se nas comemorações do 50º aniversário do 25 de Abril de 1974 e vai estar patente até ao dia 27 de Abril.