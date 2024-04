Grémio Dramático Povoense de luto pela morte de José Ferreira

Músico do Grupo Flor de Chá e sócio activo do Grémio Dramático Povoense sentiu-se mal após uma actuação.

O Grémio Dramático Povoense (GDP) está de luto. Faleceu José Ferreira, membro fundador do Grupo musical Flor de Chá e antigo membro dos órgãos sociais da colectividade.

No passado fim-de-semana, José Ferreira sentiu-se mal após uma actuação do grupo.

Em nota o GDP sublinha que José Ferreira se dedicou ao grémio, contribuindo activamente para o crescimento e sucesso das actividades da colectividade ao longo dos anos.

O corpo estará presente esta quarta-feira, dia 10 de Abril, a partir das 16h00, na Igreja Paroquial da Póvoa de Santa Iria. O funeral será realizado no dia seguinte, quinta-feira, com a cremação prevista para as 12h00 no cemitério da Póvoa de Santa Iria.