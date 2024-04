Igreja Matriz do Sardoal em risco de encerrar por falta de segurança

Existe o risco de no próximo ano a igreja matriz do Sardoal ser encerrada ao público durante a tradicional Semana Santa. Em causa está a necessidade de obras sobretudo no tecto, nos vãos e em todo o isolamento do edifício. O aviso foi deixado pelo presidente da Câmara do Sardoal, Miguel Borges, durante a visita às capelas e igrejas ornamentadas com tapetes de flores, iniciativa que marca o arranque da Semana Santa no concelho. Há mais de cinco anos que Miguel Borges alerta para a situação de degradação do templo.

O presidente garantiu que o município disponibilizou meio milhão de euros do seu orçamento para obras que venham a ser feitas na igreja. “É urgente intervir para que a degradação do imóvel não aumente, como tem acontecido. Já falei com secretários de Estado, ministros e até na União Europeia mas todos me dizem que não existem fundos para esta obra, que é tão importante para preservar um local que tem séculos de história”, lamenta o autarca.

O MIRANTE esteve no local e pôde comprovar que há problemas de infiltrações – chove no interior - e já caiu um pedaço de madeira do tecto. Além disso, também a zona do tecto no altar-mor está em risco de degradação. Em 2018 o município e a Fábrica da Igreja Paroquial do Sardoal concorreram a uma candidatura de apoio financeiro, o Programa “Valorizar”, que foi rejeitada pelo Turismo de Portugal com a justificação de que a igreja não é considerada de interesse turístico nacional.

“A igreja é da Diocese, não é património nacional e na nossa região os fundos comunitários tiveram como prioridade o património nacional. Por isso é que esta igreja nunca teve possibilidades de conseguir aproveitar fundos comunitários para a sua reparação. Deveria existir outro tipo de sensibilidade para resolver este problema”, disse, acrescentando que vai reunir em breve com o Bispo da Diocese de Portalegre-Castelo Branco uma vez que, afirma, a igreja também tem uma palavra a dizer tendo em conta que a igreja é sua propriedade.

Presente na visita esteve a vice-presidente da Entidade Turismo do Centro que foi presidente da Câmara de Tomar durante dez anos e também presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Anabela Freitas defende que a igreja tem dimensão histórica para ser património nacional. Miguel Borges esclarece ainda que pintar a igreja, como muitas vezes a população fala, não vai estancar a degradação.

“Pintar a igreja seria uma obra de fachada, não resolve nada. Temos que olhar com seriedade para este problema que aqui temos. Só os andaimes são cerca de 30 mil euros”, realça. O presidente da Câmara do Sardoal disse que só quem não vem ao Sardoal é que não percebe que este património é fundamental para o turismo local e estratégico para o desenvolvimento da economia local.