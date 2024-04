Faleceu Carlos Alfaiate que é uma referência do atletismo em Abrantes

Foi o grande impulsionador do atletismo da Casa do Benfica em Abrantes

Carlos Alfaiate, que aos 70 anos era uma referência no atletismo, seja em estrada, trail ou pista, faleceu na segunda-feira, 8 de Abril, a três dias do seu aniversário. Carlos Alfaiate, de Casais de Revelhos, concelho de Abrantes, foi o grande impulsionador do atletismo da Casa do Benfica em Abrantes. Em Dezembro realizou-se a primeira corrida “Mestre Alfaiate” e o atleta foi agraciado pelo município com uma medalha de reconhecimento. O funeral realiza-se às 15h00 desta quarta-feira, 10 de Abril, depois da celebração da missa de corpo presente na Igreja de Alferrarede.