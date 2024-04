Falta iluminação na Rua 15 de Março em Santarém

Uma moradora da Rua 15 de Março, no centro histórico de Santarém, foi à última reunião do executivo camarário queixar-se que parte dessa artéria está sem iluminação pública há alguns meses

Uma moradora da Rua 15 de Março, no centro histórico de Santarém, foi à última reunião do executivo camarário queixar-se que parte dessa artéria está sem iluminação pública há alguns meses, o que causa transtornos óbvios a quem ali reside, sendo que algumas das pessoas são idosas e com mobilidade condicionada. Delfina Murteira pediu aos autarcas para ajudarem à resolução do problema, referindo que já se queixou diversas vezes ao longo dos últimos meses sem resultados.

O presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, disse que a autarquia já pediu várias vezes à E-Redes para resolver a anomalia e que iriam fazê-lo mais uma vez, considerando “inaceitável” que o problema subsista durante tanto tempo. O vereador Nuno Russo disse que a situação foi dada como resolvida no início deste ano pela E-Redes, garantindo que vai ser reportada mais uma vez a situação e que esta ficará resolvida durante esta semana.