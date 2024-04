Ricardo Correia deixa o comando dos Bombeiros de Azambuja

Após seis anos à frente da corporação de bombeiros de Azambuja Ricardo Correia vai comandar a corporação de Loures. O bombeiro decidiu abraçar um novo desafio profissional mas lamenta “o aproveitamento político” do seu relacionamento com a vereadora da Protecção Civil, Ana Coelho.

Ricardo Correia vai deixar o cargo de comandante dos Bombeiros Voluntários de Azambuja e vai passar a comandar os Bombeiros Voluntários de Loures.

O bombeiro diz que sai de Azambuja com o sentimento de missão cumprida uma vez que conseguiu atingir os objectivos a que se propôs. Ricardo Correia exerceu o cargo durante seis anos, mais um do que estava nos seus horizontes.

A O MIRANTE diz que os colegas sabiam que mais cedo ou mais tarde ia deixar o lugar uma vez que é natural e com residência na Lousã. “Durante muito tempo fui o comandante mais novo do distrito de Lisboa, e como qualquer profissional quero evoluir. Surgiu agora oportunidade e não tinha intenções de regressar à minha terra, que tem o comando de bombeiros muito bem entregue”.

Nos últimos meses Ricardo Correia viu a sua vida profissional ser afectada pela vida pessoal, tendo em conta a sua relação com a vereadora da Protecção Civil na Câmara de Azambuja, Ana Coelho.

O bombeiro considera que houve aproveitamento político da situação e não quer que os colegas sejam prejudicados. “Seria hipócrita se dissesse que não me afectou. Quando queremos ser profissionais de excelência não gostamos de ver a vida pessoal misturada com a profissão e isso não foi agradável, mas cada um, à sua maneira, aprendeu a viver com isso. Não quero que as pessoas que trabalham comigo tenham de levar com política baixa”.

