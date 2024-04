Semana da Educação de Ourém é um exemplo a nível nacional

Durante sete dias realizaram-se vários painéis e actividades que contam com a participação activa de alunos, docentes, empresários, dirigentes e autarcas. O MIRANTE assistiu a um painel sobre os desafios de comportamento dos adolescentes.

A terceira edição da Semana da Educação de Ourém, que se realizou de 21 a 27 de Março sob o tema “Pessoas, Territórios e Identidades” teve como objectivo sentir o pulsar do ambiente educativo no concelho. O MIRANTE assistiu ao segundo dia do Simpósio Infância e Juventude sobre desafios do comportamento das crianças e adolescentes e uso da tecnologia, dirigido a docentes, técnicos especializados e técnicos das IPSS.

O primeiro painel, “Desafios do comportamento e do uso da tecnologia”, foi dirigido por Nuno Martins, fundador da Academia Educar pela Positiva e pai de uma criança e um adolescente. O orador começou por evidenciar a importância do bem-estar pessoal como base para o relacionamento saudável com os outros, especialmente no contexto parental, explicando que a forma como cada pessoa se sente influencia a forma como age com os outros. Nuno Martins abordou estratégias práticas para lidar com o comportamento de crianças e adolescentes, nomeadamente a necessidade de atenção, empatia, estímulo positivo, disponibilidade, esforço e comunicação eficaz. A criança, acrescentou, precisa de se sentir segura, compreendida e feliz na comunidade que a rodeia. O orador explicou que, para entender o comportamento da criança, é preciso entender a razão que está por detrás desse comportamento, que pode ser necessidades básicas não atendidas, desmotivação, percepção que tem sobre ela própria, entre outras. “A mudança que queremos ver nas crianças começa em nós (adultos)”, frisou. Quanto ao uso da tecnologia por parte das crianças, Nuno Martins recomendou que os pais estabeleçam os seus próprios limites, definam prioridades, criem momentos livres de tecnologia e testem a capacidade de resiliência das crianças sem a tecnologia para promover um desenvolvimento saudável.

