Associação de VFX quer devolver terreno à câmara por causa das despesas

A Associação dos Amigos dos Animais de Vila Franca de Xira (AAAVFX) diz que o corte no subsídio, que recebia mensalmente da Câmara de Vila Franca de Xira, vai condicionar o apoio que a associação presta. Entretanto a entidade já comunicou à autarquia que lhe quer devolver o terreno doado em Castanheira do Ribatejo. No local pretendia-se construir um espaço para os animais, mas nunca houve dinheiro. “Manifestámos vontade de entregar o terreno mas a câmara não deu resposta. Só nos empenhámos a pagar o IMI todos os anos e não temos dinheiro para construir”, lamenta Sérgio Messias, voluntário.

A última vez que a associação recebeu o apoio da câmara foi em Dezembro de 2023. Após essa data a câmara comunicou, em reunião com a direcção, que iam deixar de ter direito ao subsídio. “Fomos apanhados de surpresa e ficámos sem palavras. O dinheiro servia para pagar alimentação e despesas veterinárias dos animais que estão com famílias carenciadas ou famílias que os adoptaram. Para não abandonarem os animais dávamos essa ajuda e as pessoas ficavam com eles”, refere Telma Ferreira, presidente da AAAVFX.

A associação já existe há 48 anos mas os voluntários contam-se pelos dedos. Tirando os elementos da direcção têm mais duas pessoas que ajudam de vez em quando.

Sem instalações próprias dedicam-se a ajudar os animais que podem. Quando precisam de ração recorrem às vezes à Animalife.

A actual direcção da associação foi eleita a 2 de Março mas os voluntários acabam por ser os mesmos. Telma Ferreira conta que tem duas páginas de sócios que nunca mais pagaram as quotas no valor de um euro por mês. “Custa-me, depois de muitas lutas que a associação teve, estarmos assim. Mas não vamos acabar. Não me sinto com idade, nem capacidade para continuar muito mais tempo, mas vou passar a associação ao pessoal mais novo”.