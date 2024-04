Paulo Tavares, um dos sobreviventes da explosão na Secundária do Cartaxo, em 1985, foi transportado esta madrugada para o Hospital de Santarém com queimaduras graves na sequência de um incêndio no seu restaurante, no Cartaxo.

Ferido no incêndio no Cartaxo é um dos sobreviventes da explosão na escola em 1985

Paulo Tavares, 54 anos, dono da Churrasqueira Ribatejana, no Cartaxo, ficou ferido gravemente no incêndio que deflagrou esta madrugada quando estava a preparar o molho para os frangos, segundo revela a O MIRANTE fonte próxima da vítima. O empresário é um dos sobreviventes em 1985 da explosão na escola secundária da cidade, tendo ficado com várias sequelas desse acidente que matou dois alunos e deixou a professora e vários outros alunos com marcas profundas.

Não se sabe exactamente o que se passou na cozinha da churrasqueira que actualmente só tinha serviço de comida para fora e entregas ao domicílio. O proprietário é uma pessoa muito acarinhada no Cartaxo e a população está em choque, atendendo também à sua história de superação. Fonte oficial dos bombeiros informou a O MIRANTE que foi transportado para o Hospital Distrital de Santarém com queimaduras graves na cara e nas mãos. O alerta foi dado cerca das cinco da manhã e as chamas destruíram a cozinha.

No local estiveram os Bombeiros Municipais do Cartaxo, Bombeiros Sapadores de Santarém, PSP e Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém, num total de 12 operacionais e cinco viaturas.