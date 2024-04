Incêndio destrói cozinha de restaurante no Cartaxo e deixa proprietário gravemente ferido

O proprietário do Restaurante Churrasqueira Ribatejana, no Cartaxo, foi transportado para o Hospital de Santarém com queimaduras no rosto e mãos

Um incêndio deflagrou esta madrugada no Restaurante Churrasqueira Ribatejana, na Rua Serpa Pinto, no Cartaxo. As chamas destruíram a cozinha e o proprietário do restaurante ficou com queimaduras graves ao nível do rosto e mãos, tendo sido transportado para o Hospital de Santarém, informou ao nosso jornal fonte oficial dos bombeiros.

O alerta foi dado cerca das cinco da manhã. No local estiveram os Bombeiros Municipais do Cartaxo, Bombeiros Sapadores de Santarém, PSP e Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém, num total de 12 operacionais e cinco viaturas.