Moradores da Quinta do Alferes em Alhandra continuam sem soluções

Zélia Pimentel herdou um lote na Quinta do Alferes mas quando se preparava para o vender foi surpreendida com a situação de ilegalidade

Mais um ano passou sem uma solução que dê descanso aos 17 proprietários de casas e lotes na maior Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI) do concelho de Vila Franca de Xira, a Quinta do Alferes, na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz. Dos 400 lotes existentes apenas 290 foram incluídos em área urbanizável pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo na última revisão do Plano Director Municipal. A maioria dos lotes deixados de fora da zona urbanizável não têm construções e nos 17 onde vivem pessoas, as casas têm de ser demolidas por se encontrarem em Reserva Ecológica Nacional. Os moradores afectados têm tentado ser incluídos no perímetro legalizável, mas sem sucesso.