Município manda moradores fazerem passeios na via pública em Salvaterra

Câmara de Salvaterra de Magos respondeu a munícipe que vive há um ano em Marinhais que não tem verbas para fazer passeios e que se ele quiser pode avançar com a obra. Presidente diz que prática foi aprovada pelo executivo.

A Câmara de Salvaterra de Magos está a mandar as pessoas fazerem os passeios em frente às suas casas quando estas reclamam junto do município por melhores condições de circulação. Aliás, esta prática foi mesmo aprovada pelo executivo em reunião camarária com a justificação da falta de dinheiro. Delfim Lino, que vive na Rua José Martins Madeira, na freguesia de Marinhais, a 200 metros de uma creche, é um dos que reclamou a construção de passeios e que foi informado que não há verbas para o efeito e que há muitas estradas para alcatroar.