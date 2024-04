Quem costurar com o grupo voluntário de costura solidária da Universidade Sénior de Salvaterra de Magos está a ajudar as doentes do Hospital de Santarém vítimas de cancro da mama.

“As Marias” desafiam a costurar para as doentes do Hospital de Santarém

“As Marias”, grupo voluntário de costura solidária da Universidade Sénior de Salvaterra de Magos, lançam o desafio para se juntar ao grupo no feriado de 1 de Maio, quarta-feira. O objectivo é costurar acessórios para as utentes do serviço de Senologia do Hospital Distrital de Santarém, como almofadas para colocarem debaixo do braço quando tiram a mama, protecções para o cinto de segurança não incomodar, turbantes para quando realizam as sessões de quimioterapia e aventais para drenos no período pós-operatório. O apelo foi deixado pela coordenadora do grupo, Maria José Rodrigues, de 67 anos, nas redes sociais.

Recorde-se de que está a decorrer um rastreio gratuito do cancro da mama no concelho de Salvaterra de Magos para mulheres entre os 50 e os 69 anos, rastreio este que deve ser realizado de dois em dois anos. De 15 a 24 de Abril, a Unidade Móvel da Liga Portuguesa Contra o Cancro passa pela Praça da República, em Marinhais; de 26 de Abril a 3 de Maio pelo Pavilhão Desportivo Municipal, em Glória do Ribatejo; de 6 a 10 de Maio pela Junta de Freguesia dos Foros de Salvaterra e, por fim, por Salvaterra de Magos, de 13 a 22 de Maio, no Largo da Universidade Sénior (antiga Escola do Parque, junto ao Pavilhão Inatel).