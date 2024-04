Continuam a aumentar as queixas contra a Carris Metropolitana em VFX

Autarcas de Vila Franca de Xira dizem que comunidade não está satisfeita com o serviço prestado pela Carris Metropolitana, especialmente nas zonas mais rurais do concelho. Já há mais de duas mil queixas contra a empresa.

Atrasos, má conduta dos motoristas, falta de autocarros e alterações inesperadas de carreiras são alguns dos motivos que já levaram os passageiros a apresentar 2.153 reclamações no Portal da Queixa relativamente à Carris Metropolitana, desde que esta empresa entrou em funcionamento em Junho de 2022. A maioria das queixas diz respeito à zona de Lisboa mas há registo de várias queixas no concelho de Vila Franca de Xira, em particular das ligações entre Vialonga e Lisboa e na falta de mais horários para acesso a localidades como Calhandriz ou São João dos Montes.