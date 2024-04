Covão do Coelho não quer linha de muita alta tensão e critica câmara

População acusa Câmara de Alcanena de encobrir a intenção da REN de fazer passar na localidade uma linha de muita alta tensão e de o presidente só falar com os populares na véspera do fim da consulta pública.

Mais de meia centena de habitantes de Covão do Coelho juntou-se para expressarem o seu descontentamento com a nova linha de muita alta tensão

A população do Covão do Coelho, freguesia de Minde, está receosa com as consequências da passagem de uma linha de muita alta tensão perto das casas da localidade. Os habitantes reuniram mais de 600 assinaturas num abaixo-assinado contra o traçado proposto pela REN - Redes Energéticas Nacionais. A contestação dos populares obrigou o presidente da Câmara de Alcanena a marcar uma reunião, que contou com a presença de mais de meia centena de pessoas que, queixaram-se, não tinham qualquer informação sobre a nova linha que liga Lavos a Rio Maior. Rui Anastácio acabou mesmo, perante a revolta, a colocar-se ao lado dos populares.