Mariana Graça foi diagnosticada com ansiedade mas afinal tinha embolia

Caso ocorreu no Hospital de Torres Novas. Mariana Graça sofreu uma embolia pulmonar. Mãe critica atitude do médico que atendeu a filha e lhe diagnosticou crise de ansiedade.

Carla Ferreira, mãe de Mariana Graça, de 27 anos, que sofreu uma embolia pulmonar, critica atitude do médico que atendeu a sua filha e lhe diagnosticou uma crise de ansiedade quando a jovem estava a ter uma embolia pulmonar. A mãe elogia a forma como a sua filha foi tratada no Hospital Distrital de Santarém, que rapidamente percebeu a gravidade da situação e encaminhou a paciente para o Hospital de Santa Marta, em Lisboa.

Carla Ferreira tem vivido dias de angústia depois de a sua filha, Mariana Graça, de 27 anos, ter dado entrada no Hospital de Torres Novas com sintomas de cansaço extremo e falta de ar no peito. Diagnosticaram-lhe ansiedade, mas afinal o problema de saúde resultou de uma embolia pulmonar. Foi já no Hospital Distrital de Santarém, para onde a paciente foi reencaminhada, que se detectou a doença, tendo a jovem sido transferida para o Hospital de Santa Marta, em Lisboa. O MIRANTE contactou a Unidade Local de Saúde Médio Tejo que informou que, apesar de não haver qualquer reclamação formal sobre esse episódio, o conselho de administração deliberou a abertura de um processo de inquérito.