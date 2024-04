Proprietário de edifício degradado em Benavente recusou venda à câmara

Falharam as negociações entre a Câmara Municipal de Benavente e o proprietário do prédio degradado no Largo de Santa Cruz, em Benavente. A autarquia tinha intenção de comprar o edifício e reabilitá-lo, no âmbito da Estratégia Local de Habitação, mas o proprietário não aceitou. De acordo com o município, o dono do imóvel disse que tinha intenção de fazer obras e colocar no mercado de arrendamento.

A degradação do edifício tem causado problemas e preocupações aos vizinhos. Maria Matilde Bastos dá conta de que caíram tectos e as infiltrações danificaram o seu andar e o das irmãs. “Puseram umas telhas à pressa para tapar o buraco mas não sabemos de mais nada, nem quem são os donos. O condomínio diz que não pode fazer nada. Quem nos indemniza do prejuízo que estamos a ter?”, questiona a moradora.

De acordo com as explicações da vice-presidente do município, Catarina do Vale, foi feita uma vistoria ao prédio. O relatório da mesma foi enviado para a administração do condomínio a 15 de Fevereiro. “Chegámos ao proprietário através de uma imobiliária local. Não estando interessado em negociar não está no nosso poder resolver. Vamos fazer chegar-lhe o relatório para decidir o que fazer”, informou a autarca.