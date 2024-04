Rancho do Vale de Santarém é uma força cultural

Rancho do Vale de Santarém faz 68 anos e tem meia centena de elementos. O rancho continua a conseguir atrair crianças e jovens para as suas fileiras e é a associação da freguesia que tem a responsabilidade de preservar a etnografia, as danças e cantares e os trajes de antigamente.

Júlio Ramos, de 74 anos, foi agraciado no ano passado pela Junta de Freguesia do Vale de Santarém com uma medalha pelos 65 anos de dedicação ao rancho folclórico da localidade do concelho de Santarém. A idade já pesa para dançar e por isso fez a última actuação no festival do Granho (Salvaterra de Magos) em 2023 e agora acompanha o grupo nas saídas e nos ensaios. O antigo motorista da Câmara Municipal de Santarém nasceu em Castelo Branco mas aos dois anos de idade mudou-se com os pais para o Vale de Santarém.