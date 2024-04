Samora Correia tem mais famílias a viver em barracas

A população está preocupada com o aumento de barracas junto ao Estádio da Murteira, em Samora Correia. O assunto foi levantado em reunião do executivo da Câmara de Benavente pelo vereador do PSD, Luís Feitor, que questionou o executivo de maioria CDU sobre o que está a ser feito em relação às habitações clandestinas.

Ainda há pouco tempo foi montada uma tenda no local, além de ter vindo a aumentar o número de pessoas a residir junto ao campo de futebol. O autarca está convencido que o objectivo daquelas pessoas é conseguir uma casa da Câmara de Benavente.

Segundo as explicações da vice-presidente do município, Catarina do Vale, residem ali famílias de etnia cigana mas que já estavam identificadas. “Quando avançámos com a Estratégia Local de Habitação fizemos um diagnóstico ao território com o levantamento das pessoas que vivem em zonas abarracadas. Quem está a residir nesses sítios após a data do diagnóstico não está contemplada. As listagens de realojamento estão fechadas e são 39 habitações com agregados familiares todos identificados”, referiu a autarca.

O vereador Hélio Justino acrescentou que a fiscalização da câmara está no terreno com a acção social para serem depois tomadas decisões. Quanto à tenda tratou-se de uma situação pontual uma vez que se tratava de uma festa: 24 horas depois já a tinham desmontado.