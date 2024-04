Falhas graves na higiene urbana em Samora Correia levam junta a recorrer à justiça

Aumentaram as reclamações dos fregueses de Samora Correia por causa da falta de higiene urbana. Quem o diz é o próprio presidente da Junta de Freguesia, Augusto Marques, que admite que as coisas não estão a correr bem com a nova empresa que entrou em funções dia 5 de Fevereiro, após ter ganho o procedimento concursal. “Concorreu uma empresa que não conhecíamos de lado nenhum e que ganhou porque apresentou o valor mais baixo. Temos tido reuniões com a empresa e dissemos que tinham um mês para se acomodar. O prazo terminou no inicio de Março e passado esse período passámos às notificações por escrito”, explicou o autarca na Assembleia de Freguesia, que se realizou ontem à noite.

O executivo da junta aprovou há duas semanas a contratação de uma empresa de advogados para notificar a empresa de limpeza e higiene urbana no sentido de serem aplicadas as penalizações que estão previstas no caderno de encargos, por não cumprimento do serviço contratado.

*Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE