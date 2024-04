Estacionamento abusivo é o ‘prato do dia’ no centro de Benavente

O estacionamento anárquico no centro histórico de Benavente continua a ser um problema com os condutores a deixar o carro em locais onde é proibido. Na Rua João Maria da Silva Correia, por exemplo, os carros estacionam em cima do traçado amarelo ou deixam pouco espaço para os outros veículos passarem, obrigando os automobilistas a subir o passeio ou a roçar com as jantes dos pneus no lancil.

A Câmara Municipal de Benavente reconhece o problema e colocou sinalética em algumas zonas, para limitar o tempo de estacionamento, mas com pouco efeito prático. O executivo já tinha ameaçado colocar parquímetros caso as pessoas continuem a não cumprir as regras.

“É uma questão de mentalidade. As pessoas têm de perceber que a obra do centro histórico teve apoio dos fundos comunitários porque estamos num processo de descarbonização. São sítios para privilegiar o peão e as bicicletas em detrimento dos carros”, disse a O MIRANTE o vereador Hélio Justino.

Caso persistam os incumprimentos a Câmara de Benavente vai alertar a GNR e serão passadas multas. Recorde-se que existe um parque de estacionamento junto ao rio com lugares vagos diariamente.