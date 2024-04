Limpeza de contentores do lixo no Cartaxo

A Câmara Municipal do Cartaxo iniciou o ciclo de lavagem de contentores e baldes de resíduos sólidos urbanos (RSU) em todo o concelho, informou a autarquia em comunicado. Os trabalhos iniciaram no circuito número dois, que abrange Pontével, Lapa, Casais da Lapa, Estrada dos Casais Luíses, Casais de Amendoeira e Casais Penedos. Na cidade do Cartaxo, as zonas contempladas são a Rua Bernardes das Neves, Urbanização das Laranjeiras e Urbanização Quinta do Brito. A acção tem como objectivo garantir a higiene e a qualidade de vida dos munícipes e contribuir para a preservação do ambiente e a promoção da saúde pública.