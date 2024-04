Mariana Graça foi diagnosticada com ansiedade mas afinal tinha embolia pulmonar

Carla Ferreira, mãe de Mariana Graça, de 27 anos, que sofreu uma embolia pulmonar, critica atitude do médico que atendeu a sua filha e lhe diagnosticou uma crise de ansiedade quando a jovem estava a ter uma embolia pulmonar. A mãe elogia a forma como a sua filha foi tratada no Hospital Distrital de Santarém, que rapidamente percebeu a gravidade da situação e encaminhou a paciente para o Hospital de Santa Marta, em Lisboa.

Carla Ferreira tem vivido dias de angústia depois de a sua filha, Mariana Graça, de 27 anos, ter dado entrada no Hospital de Torres Novas com sintomas de cansaço extremo e falta de ar no peito. Diagnosticaram-lhe ansiedade, mas afinal o problema de saúde resultou de uma embolia pulmonar. Foi já no Hospital Distrital de Santarém, para onde a paciente foi reencaminhada, que se detectou a doença, tendo a jovem sido transferida para o Hospital de Santa Marta, em Lisboa. O MIRANTE contactou a Unidade Local de Saúde Médio Tejo que informou que, apesar de não haver qualquer reclamação formal sobre esse episódio, o conselho de administração deliberou a abertura de um processo de inquérito.

Uma semana antes de ir ao hospital Mariana Graça sofreu um entorse num pé e na segunda-feira, 1 de Abril, levantou-se com uma dor forte no peito e um cansaço que não era habitual. Durante a tarde deslocou-se ao Hospital de Torres Novas e o médico que a atendeu desvalorizou a situação, afirma a mãe. Mandou fazer um raio-x ao pé e à perna mas não aguardou pelo resultado dos mesmos tendo reencaminhado Mariana para o Hospital de Santarém para ser observada por um psiquiatra. Tanto a jovem como a mãe só souberam que ia ser transferida de ambulância quando os bombeiros chegaram para a levar. E só tiveram conhecimento que estava referenciada pelo médico para ser observada na especialidade de psiquiatria quando chegaram a Santarém.

Na carta, a que O MIRANTE teve acesso, o médico do Hospital de Torres Novas refere que a doente estava muito ansiosa, com uma crise de ansiedade. “Nem tenho palavras para descrever a forma como a minha filha foi tratada por este médico. De forma completamente displicente. Assim que chegou a Santarém o psiquiatra disse logo que o problema de saúde da minha filha não era da sua especialidade”, recorda.

Mariana foi logo encaminhada para fazer um electrocardiograma e a médica cardiologista foi muito clara após o resultado dos exames: a situação era grave e a jovem estava a ter uma embolia pulmonar. “Fiquei muito assustada com as palavras da médica”, confessa. No dia seguinte, depois de estabilizada, Mariana Graça foi encaminhada para o Hospital de Santa Marta, em Lisboa, onde lhe fizeram um cateterismo que durou mais de três horas. “A minha filha estava sedada mas tinha que estar acordada durante o exame. Os médicos não conseguiram contabilizar o número de coágulos que eliminaram e estavam espalhados pelos pulmões”, conta sem esconder a angústia. Entretanto, Mariana foi transferida para a Unidade de Cuidados Intermédios do Hospital de Santarém, de onde deverá ter alta nos próximos dias.

“O que se passou não pode acontecer”

A mãe conta a O MIRANTE que a filha teve uma tromboflebite aos 15 anos e desde essa altura que sempre que tem uma dor forte desmaia. “Os médicos diagnosticaram uma síndrome de choque na minha filha em que, por algum motivo, o corpo não reconhece a dor e sempre que se magoa a reacção do corpo é desmaiar. Ela torceu o pé e uma semana depois desmaiou. Quando recuperou os sentidos tinha sintomas de cansaço extremo e falta de ar e por isso deslocou-se ao Hospital de Torres Novas”, explica Carla Ferreira, residente na Golegã.

“O que se passou com o médico no Hospital de Torres Novas não pode acontecer. A minha filha acabou por ter sorte em ter ido para Santarém, onde foi muito bem tratada. Mas imagino as outras pessoas que lá estavam e foram atendidas por este médico. Estas situações têm que ser denunciadas porque a minha filha poderia ter morrido devido à falta de sensibilidade e cuidado do médico em causa”, criticou Carla Ferreira.