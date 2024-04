Tomar comemora 25 de Abril durante o mês inteiro

O município de Tomar está a celebrar o cinquentenário da Revolução dos Cravos ao longo do mês de Abril com várias actividades sob o mote “Abril Sempre!” para recordar que “a democracia não é um bem adquirido”, em colaboração com várias entidades do concelho. O objectivo das actividades, como música, teatro e exposições, é “festejar os valores do 25 de Abril e lembrar que hoje, mais do que nunca, é preciso lutar para os defender”, refere o município em comunicado.

As exposições “Cartazes de Abril” nas montras dos estabelecimentos locais na Corredoura, “Abril em Tomar: História Local, Global, Actual”, de João Paulo Pedro, na Casa Vieira Guimarães, e “Horizonte Revelado”, na biblioteca municipal, já podem ser visitadas. No sábado, 6 de Abril, decorreu o lançamento do livro “Repressão – A história de Henrique Monte – Ensaio”, de José Rodrigues Silva, no Moinho da Ordem (Levada) e o espectáculo “Liberdade 25” com Sérgio Godinho & Os Assessores. O Cine-teatro Paraíso também vai receber o espectáculo “Mais Alto!” a 13 de Abril, para incentivar os jovens a reflectirem sobre o poder da música nas mudanças políticas e sociais.

A Biblioteca Municipal recebeu a inauguração da exposição “Rostos de Abril”, no dia 10, onde os principais intervenientes da Revolução dos Cravos são homenageados através da expressão artística de crianças e jovens do concelho. No dia 22 é inaugurada a mostra “Construir a paz com valores de Abril”, do Conselho Português para a Paz e Cooperação.

A programação incluiu ainda uma “Arruada Poética” pelo centro histórico e a recriação de imagens icónicas do 25 de Abril por estátuas vivas na Praça da República, nos dias 20, 21 e 25, bem como a exposição da Assembleia Municipal de Tomar sobre o 25 de Abril, às 16h00, com trabalhos de alunos, na Casa Vieira Guimarães. À noite, o Cine-teatro Paraíso acolhe o concerto com a versão Rock/Coral pelo Coro Misto Canto Firme e outros músicos da “Epopeia” da Filarmónica Fraude.

No dia 24 e 25 de Abril, respectivamente, decorrem os espectáculos “Revolução 74/24” no centro histórico e “Revolução que foste minha” sobre a emancipação no feminino, no cine-teatro. A sessão solene da Assembleia Municipal de Tomar no cinquentenário da revolução, pelas 16h00, é “o momento institucional mais importante”. Nos últimos dias, 26 e 27 de Abril, realiza-se o espectáculo dos agrupamentos de escolas “Canta-me como foi… há 50 anos! – Era uma vez o 25 de Abril” e o concerto “Viver Abril” com a Banda Filarmónica Gualdim Pais e o Qu4rteto Tomar-lhe o Gosto.