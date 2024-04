USF Planalto assinala 14 anos ao serviço da população de Santarém

A Unidade de Saúde Familiar (USF) Planalto, em Santarém, celebrou no dia 5 de Abril 14 anos de vida ao serviço da comunidade. Laurinda Leitão, coordenadora da unidade, agora integrada na Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, refere que o objectivo é que a USF continue a ser “uma unidade de referência, que premeia o trabalho dos seus elementos, contando desde sempre com o reconhecimento dos utentes pela qualidade dos serviços prestados”.

Citada em nota informativa da ULS Lezíria, Laurinda Leitão recorda que a USF Planalto adoptou desde o início da sua actividade a missão de promover o bem-estar da população prestando o atendimento à sua população inscrita, garantindo-lhe o seu acesso a cuidados de saúde personalizados, eficientes e de qualidade, contribuindo para a satisfação dos seus utentes e profissionais.

Com cerca de 10.800 utentes inscritos e uma equipa de 17 elementos efectivos a USF Planalto acolhe em média, anualmente, oito a dez profissionais de saúde em regime de internato e/ou de estágio. Médicos, alunos de enfermagem, assistentes técnicos e estudantes de secretariado em saúde, escolhem frequentemente a USF Planalto para iniciarem as suas experiências profissionais e com elas certificarem as suas vocações. “Recebidos desde logo como pares, são integrados em pleno nas valências e actividades da unidade; tantas vezes deslocados das suas próprias famílias, os nossos internos acabam acolhidos no seio de uma equipa familiar que, para além de procurar honrar o seu propósito profissional em cada dia, valoriza antes de tudo a humanização e a proximidade”, realça Laurinda Leitão.

Segundo a coordenadora da USF Planalto os bons resultados alcançados e plasmados nos registos oficiais de avaliação do índice de desempenho têm sido um dos factores motivacionais para a manutenção e a melhoria dos objectivos e metas. Neste contexto, a equipa procurou alcançar um novo padrão de qualidade e reconhecimento estando em curso um processo de avaliação para a obtenção da acreditação da qualidade.

Em dia de aniversário a USF Planalto recorda as diversas actividades que desenvolve, organizadas por uma “comissão de festas”, eleita anualmente com o objectivo de incrementar e manter o equilibro emocional e o espírito familiar dentro e fora dessas quatro paredes. Em 2023 Laurinda Leitão destaca, entre outras actividades, a comemoração do Dia Internacional da Mulher, a caça aos ovos de Páscoa e brindes, o 13.º aniversário com brinde comemorativo, a organização de um passeio pedestre, o yoga ao ar livre, a celebração do Dia da Liberdade, o concurso de quadras de santos populares, as castanhas de São Martinho e o jantar de Natal.