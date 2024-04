Azambuja abre inscrições para acção de formação sobre o luto

A Câmara Municipal de Azambuja vai promover, em parceria com o Instituto Politécnico de Santarém, uma acção de formação microcredenciada subordinada ao tema do Luto.

Esta formação dedicada a uma questão sensível, como a morte e o luto, tem como destinatários preferenciais funcionários da autarquia, forças de segurança e de emergência, colaboradores das IPSS e outros profissionais interessados nesta temática.

A acção terá lugar nos dias 11 e 18 de Maio (sábados), em regime presencial, no horário das 10h00 às 18h00, nas instalações do HubsLisbon Azambuja, no Largo do Esteiro, em Azambuja.

A participação é gratuita, limitada a 25 participantes, sendo que é necessária inscrição através de formulário online até dia 30 de Abril.