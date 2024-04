Iluminação pública reposta na Rua 15 de Março em Santarém

Uma moradora da Rua 15 de Março, no centro histórico de Santarém, foi à última reunião do executivo camarário queixar-se que parte dessa artéria estava sem iluminação pública há alguns meses. Situação foi resolvida alguns dias depois.

As reclamações apresentadas por uma munícipe na última reunião do executivo da Câmara de Santarém surtiram efeito e a iluminação pública foi totalmente reposta na Rua 15 de Março, no centro histórico de Santarém. Recorde-se que uma moradora foi à reunião de câmara de segunda-feira, 8 de Abril, queixar-se que parte dessa artéria estava sem iluminação pública há alguns meses, causando transtornos óbvios a quem ali reside, sendo que algumas das pessoas são idosas e com mobilidade condicionada. Delfina Murteira pediu aos autarcas para ajudarem à resolução do problema, referindo que já se queixou diversas vezes ao longo dos últimos meses sem resultados.

O presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, disse que a autarquia já pediu várias vezes à E-Redes para resolver a anomalia e que iriam fazê-lo mais uma vez, considerando “inaceitável” que o problema subsista durante tanto tempo. O vereador Nuno Russo disse que a situação foi dada como resolvida no início deste ano pela E-Redes, garantindo que iria ser reportada mais uma vez a situação e que a anomalia ficaria resolvida durante essa semana. O que efectivamente acabou por suceder, conforme nos informou o vereador Nuno Russo na quinta-feira, 11 de Abril.