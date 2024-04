Livro sobre a cadeia de Caxias preserva a memória da luta contra a ditadura

Os presos políticos que estavam na cadeia de Caxias em 25 de Abril de 1974 só souberam da revolução quando o antigo regime já estava deposto. Jaime Fernandes, natural do concelho de Santarém, foi um dos muitos que passou essa data marcante na prisão por desenvolver actividades contra a ditadura e deu conta dessa circunstância na apresentação do livro “Cadeia de Caxias – a repressão fascista e a luta pela liberdade”, na tarde de 4 de Abril, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém. A obra foi publicada pela União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP).

A revolução de 25 de Abril triunfou porque o povo não a deixou morrer. Saiu à rua nesse dia e juntou-se aos militares dando-lhes um apoio e alento inequívocos, sublinhou Carlos Cruz, que também passou pela cadeia de Caxias como preso político mas não estava encarcerado no dia da revolução. José Oliveira, da URAP, referiu que o 25 de Abril “não caiu do céu” e foi uma luta de muitos anos cuja memória deve ser preservada.

É esse o objectivo do livro agora lançado, e de anteriores publicações da URAP, “para que a repressão da ditadura e a luta anti-fascista não caiam no esquecimento”. A apresentação do livro integrou o programa de comemorações do 25 de Abril em Santarém tendo contado com uma breve introdução por parte de João Madeira Lopes, da associação que co-organiza o programa de celebrações em Santarém.

Jaime Fernandes também tem contribuído para a preservação da memória desse período e na tarde de quinta-feira, 11 de Abril, apresenta na Sociedade Recreativa Operária de Santarém o livro “Em Abril águas mil” sobre a resistência à ditadura.

Na sessão realizada na Sala de Leitura Bernardo Santareno a plateia não contou com mais de uma dúzia de interessados numa cidade que teve papel importante na revolução e que conta com um vasto programa comemorativo do cinquentenário da Revolução dos Cravos. Uma professora do ensino secundário pôs o dedo na ferida, aludindo ao desconhecimento e desinteresse dos jovens sobre esse período da nossa História contemporânea apontando o dedo à escola e também aos pais.