Morador contesta volumetria de prédio em construção em Samora Correia

João Figueiredo diz que o prédio que está a ser construído dentro do Condomínio do Belo Jardim, em Samora Correia, apresenta várias ilegalidades. O morador diz que quando comprou casa nesse condomínio, há 22 anos, sabia que o projecto de construção contemplava um prédio, mas não com a volumetria do que está a ser edificado. Os pisos que estão construídos, diz o morador, vão apresentar no total uma área superior a quatro mil metros quadrados em vez de uma área de três mil metros quadrados de construção, conforme o projecto.

Além disso, o residente diz que apenas meio piso está abaixo da cota de soleira e que no fim da construção do terceiro piso a volumetria autorizada já foi ultrapassada. “Esta aberração vai crescer num bairro que se queria simpático e de repente vai ter dois mamarrachos autorizados tacitamente pela Câmara Municipal de Benavente. A câmara tem que intervir, verificar e controlar estas situações, não pode dizer que não tem pessoal”, queixa-se.

João Figueiredo questionou ainda a Câmara de Benavente, através de e-mail, sobre o porquê de terem sido plantados pinheiros em frente ao prédio que está a ser construído uma vez que as pessoas não vão comprar casas com árvores dentro. Outra das reclamações prende-se com o estado dos passeios, que precisam de ser arranjados. “Para mim está tudo ilegal. Não quero parar a obra mas que sejam cumpridas as regras de área e volume”, reitera.

O vereador da Câmara de Benavente Hélio Justino explicou a O MIRANTE que será agendada reunião no local com a administração do condomínio do Belo Jardim, na presença do chefe de divisão de Obras Particulares da câmara e do reclamante. De acordo com o autarca, há cerca de um mês o presidente do município, Carlos Coutinho, visitou o condomínio e foi feito um levantamento das situações que os moradores queriam ver resolvidas.