Para a maioria dos jovens o 25 de Abril é só mais um feriado

O MIRANTE falou com alguns alunos, que admitem que a sua geração é pouco interessada no marco mais importante da história contemporânea de Portugal.

Maria Inês Brito gostava de tirar o curso de Medicina na Força Aérea. Aos 15 anos está a preparar-se para isso. A aluna do 1º ano do curso de aprendizagem de técnicas de sistemas de informática do ISLA Santarém sabe que os portugueses se libertaram da ditadura com a revolução do 25 de Abril de 1974 mas lamenta que os jovens da sua geração não saibam muito sobre a data que representou um virar de página em Portugal. Uma opinião partilhada com O MIRANTE na manhã de 3 de Abril, à margem do debate intitulado “O que Salgueiro Maia ajudou a mudar 50 anos depois”, organizado pelo ISLA Santarém e que assinalou o 32º aniversário da morte de Salgueiro Maia.

“Os jovens demonstram muito desinteresse em querer saber como foi e tudo o que esteve por detrás da revolução. Para a maioria, o 25 de Abril é só mais um dia de feriado em que não têm aulas. Temos que recordar a nossa história enquanto povo, para que possamos continuar a viver em liberdade”, afirmou a jovem a O MIRANTE, acrescentando que a matéria também deveria ser mais valorizada nas escolas. Na sua opinião, Salgueiro Maia foi alguém que teve a coragem de ir em frente com o plano de derrubar o regime ditatorial: “Foi alguém muito importante. Pode ter sido uma ideia louca, que poderia ter corrido mal, mas para mim foi um herói que deve continuar a ser lembrado”.

Para o seu colega de turma, Pedro Afonso, a revolução de Abril foi o marco mais importante da história moderna portuguesa. Concorda que os jovens não se importam com o significado e não dão valor à revolução que mudou o país em 1974. “Toda a minha geração, e outras anteriores, não fazem a mínima ideia do que aconteceu. A matéria é dada na escola mas há falta de interesse em estudar e perceber os erros do passado - dos tempos em que as pessoas não viviam em liberdade - para que não se voltem a repetir”, considerou.

Pedro Afonso, de 24 anos, defende que Salgueiro Maia é uma “espécie rara” de pessoa, como já existem poucas, que pensava de maneira diferente e não teve medo de ir contra o poder. “Teve ideias diferentes mas pensou sempre no povo e no bem colectivo. Uns talvez o tenham chamado de maluco, mas para outros, incluindo para mim, foi um herói”, sublinhou.

Maria Inês Brito e Hugo Tavares consideram que o serviço militar deve continuar a ser opcional uma vez que, referem, tudo o que é obrigatório acaba por ser extremista. “Se for obrigatório não é bom porque quem não pretende cumpri-lo e for obrigado não vai ser feliz. Deve continuar a ser voluntário”, defendem os alunos. Pedro Afonso acha que poderia ser positivo porque no Exército existem regras, disciplina, horários a cumprir e tarefas a desempenhar. “Muitos jovens poderiam aprender coisas essenciais e básicas que não aprendem no dia-a-dia”, lamenta.

Hugo Tavares sublinha a palavra liberdade para explicar o que o povo português ganhou com a revolução. O aluno de 17 anos, do curso de aprendizagem de Sistemas de Informática, fala da importância de Santarém uma vez que foi da cidade ribatejana que saíram os militares que derrubaram o regime. “Deveria ser dada mais importância a Santarém porque foi aqui que tudo foi planeado e de onde saiu a coluna militar. Infelizmente só se fala do que se passou no Largo do Carmo, em Lisboa”, reflecte. O jovem também lamenta que a grande maioria dos jovens não esteja muito interessada em saber como realmente aconteceram as coisas que permitiram que hoje todos possam conversar descansados, em grupo.