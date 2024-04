Associações de VFX recebem 800 mil euros para actividade regular

Programa de Apoio ao Movimento Associativo, criado em 2008, já atribuiu mais de 10 milhões de euros às associações do concelho, sem contar com apoios extraordinários para obras e compra de viaturas.

O Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA) de Vila Franca de Xira entregou este ano um apoio de 800 mil euros a 122 associações do concelho de Vila Franca de Xira, nas áreas do apoio a idosos, associações de pais, actividades desportivas, culturais, associativismo solidário, apoio à infância e associativismo juvenil.

São apoios financeiros destinados a suportar o funcionamento regular das instituições. A União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho volta a ser a freguesia com maior número de associações apoiadas (35), seguida das 26 associações apoiadas na freguesia de Vila Franca de Xira. Seguem-se 25 associações na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa; 16 em Vialonga; 13 na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e 7 na União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.

O PAMA, criado em 2008, já atribuiu um montante global na ordem dos 10 milhões de euros em apoios financeiros para assegurar a actividade regular das associações, para além dos diversos apoios extraordinários e logísticos atribuídos ao longo dos anos. Além destas verbas o município também atribui apoios visando a realização de obras e a aquisição de viaturas.