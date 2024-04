Carris Metropolitana em VFX com mais de duas mil queixas de passageiros

Atrasos, má conduta dos motoristas, falta de autocarros e alterações inesperadas de carreiras são alguns dos motivos que já levaram os passageiros a apresentar 2.153 reclamações no Portal da Queixa relativamente à Carris Metropolitana, desde que esta empresa entrou em funcionamento em Junho de 2022. A maioria das queixas diz respeito à zona de Lisboa mas há registo de várias queixas no concelho de Vila Franca de Xira, em particular das ligações entre Vialonga e Lisboa e na falta de mais horários para acesso a localidades como Calhandriz ou São João dos Montes.

No último ano, segundo dados daquele portal, Janeiro, Fevereiro e Março foram os meses em que foram registados o maior número de queixas, seguido de Agosto, mês em que a Área Metropolitana de Lisboa (AML) acolheu a Jornada Mundial da Juventude, sendo que nesse período o portal recebeu 127 reclamações. Já no que toca à má conduta dos motoristas, segundo os dados disponíveis mais de 12% dos passageiros denunciaram casos de motoristas que conduziram de forma considerada perigosa e não respeitaram paragens ou cometeram infracções de trânsito - como passar semáforos vermelhos, não parar em cruzamentos com STOP ou estar a olhar para o telemóvel.

A falta de autocarros disponíveis e a sobrelotação é também motivo de queixa. Os indicadores de performance da Carris Metropolitana no Portal da Queixa revelam que o índice de satisfação dos utilizadores para com a empresa é “insatisfatório”, com 10,1 pontos atribuídos numa escala de 100.

Também os autarcas de Vila Franca de Xira consideram que nem tudo gira sobre rodas na Carris Metropolitana e na última semana pediram que seja efectuado um inquérito de satisfação dos serviços, para obter uma reacção concreta dos utilizadores sobre a qualidade do serviço que está a ser prestado.

Cinco anos depois da entrada em funcionamento do passe Navegante, que centralizou a mobilidade na AML, os autarcas de Vila Franca de Xira garantem que vai avançar um inquérito de satisfação. “A empresa vai adjudicar esse inquérito nas próximas semanas”, garantiu a vice-presidente da Câmara de VFX, Marina Tiago, depois de ter sido confrontada pela vereadora da CDU, Joana Bonita, sobre o assunto. “A empresa tem feito ajustes mas é importante auscultar a população de forma directa e ver se o serviço está adequado às necessidades”, pediu Joana Bonita, que no passado já criticou duramente a Carris Metropolitana pelo mau serviço prestado no concelho, em especial nas zonas rurais.

Já Marina Tiago explica que a monitorização da qualidade e a opinião dos utilizadores é importante para melhorar o serviço prestado pela empresa. “No nosso concelho acompanhamos o funcionamento da Carris Metropolitana desde o seu arranque e sobretudo nos autocarros disponibilizados nos maiores circuitos aos alunos das escolas”, explica a autarca.