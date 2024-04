Detido por tentativa de homicídio em Vila Nova da Barquinha

Um homem ficou em prisão preventiva por alegadamente ter tentado matar, na sexta-feira, 12 de Abril, um colega na instituição onde ambos residiam, em Vila Nova da Barquinha, Santarém, e que se encontra hospitalizado com prognóstico reservado, anunciou a Polícia Judiciária.

“O agressor, descrito como conflituoso, e a vítima, ambos a residir actualmente numa comunidade terapêutica de recuperação e reinserção social [na localidade de Tancos], ter-se-ão envolvido numa altercação no exterior da instituição, que só culminou quando o suspeito, com recurso a uma colher de trolha, atingiu a vítima na cabeça de forma muito violenta”, revelou, num comunicado, a Polícia Judiciária.

A vítima, com 53 anos, foi inicialmente assistida no Hospital de Abrantes, mas acabou por ser transferida para o Hospital de São José, em Lisboa, onde se encontra “em coma, com prognóstico reservado”. O detido, com 60 anos, foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial, que lhe aplicaram a medida de coação de prisão preventiva.