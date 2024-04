José Antunes dá nome a rua de Vialonga

Nome do autarca, falecido em 2021, foi perpetuado em rua junto à ARPIV. Familiares e amigos recordam um homem de causas com forte ligação ao associativismo.

Vialonga prestou homenagem a José Manuel de Oliveira Antunes e atribuiu ao autarca, a título póstumo, o nome de uma rua junto à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vialonga (ARPIV).

A inauguração do descerramento da placa toponímica decorreu no domingo de manhã, 14 de Abril, num momento integrado nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril na freguesia.

Familiares, amigos e autarcas marcaram presença no momento simbólico. O presidente da Junta de Vialonga, João Tremoço recordou um homem de afectos, solidário e respeitado na comunidade. “Uma homenagem justa pela sua vida dedicada ao associativismo, prejudicando muitas vezes a vida familiar. Atribuímos o nome desta rua pelo seu percurso de vida, causas que defendeu e pelo excelente autarca que foi. Deixou-nos num dia especial, a 25 de Dezembro de 2021, mas fica o legado e obra feita”.

“Zé Manel”, como era conhecido, nasceu em 1942 e licenciou-se em Engenharia Química no Instituto Industrial de Lisboa. Trabalhou na extinta Eurofil até à aposentação.

Durante quase três décadas José Antunes esteve ao serviço da autarquia local. Entre 1974 e 1976 foi membro da comissão administrativa da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Entre 1997 e 2001 foi presidente da Assembleia de Freguesia de Vialonga. Entre 1983 e 1988 foi presidente da direcção da Associação para o Bem-estar Infantil da Freguesia de Vialonga (ABEIV) e de 1989 a 1997 presidente da mesa da Assembleia Geral da instituição.

No Grupo Desportivo de Vialonga esteve como presidente da mesa da Assembleia Geral entre 1990 e 1992, foi responsável pelo conselho fiscal do clube entre 2003 e 2005 e exerceu novamente o cargo de presidente da Assembleia Geral entre 2003 e 2005.

