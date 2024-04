Lixo vai ser recolhido porta a porta nos centros históricos de Benavente e Samora Correia

Os contentores de lixo instalados nos centros históricos de Samora Correia e Benavente estão desenquadrados e a Câmara Municipal de Benavente não definiu áreas para esses equipamentos. As explicações são do presidente do município, Carlos Coutinho, que justifica que os contentores só serão retirados quando começar a recolha de lixo porta a porta. “Cada morador passará a ter recipientes em sua casa e será feita, diariamente, a recolha duma fracção dos resíduos produzidos, mediante um processo que será ainda definido”, explicou.

A Ecolezíria, empresa intermunicipal para o tratamento de resíduos sólidos urbanos, chegou a desenvolver uma candidatura a fundos comunitários para poder implementar o circuito de recolha porta a porta na sua área de actuação. Mas as conclusões de um estudo indicaram que este tipo de recolha implicava um acréscimo de custos superior a 30 euros por tonelada de resíduos. Os presidentes de câmara dos municípios que fazem parte da Ecolezíria, incluindo Benavente, consideraram que não era viável uma vez que os encargos iam recair sobre as famílias.

A Câmara de Benavente decidiu por isso implementar a recolha porta a porta apenas nos centros históricos de Samora Correia e Benavente, assim como a recolha de biorresíduos. “Já dei indicações aos serviços municipais para desenvolverem os procedimentos de aquisição dos equipamentos que são necessários. Logo que tudo esteja preparado iniciar-se-á a recolha porta a porta nos centros históricos”, referiu o autarca.