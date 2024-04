Pessoas com mobilidade reduzida impedidas de votar em Vale de Cavalos

A vereadora da CDU no executivo da Câmara Municipal da Chamusca denunciou a ocorrência de comportamentos “antidemocráticos” em mesas de voto do concelho durante as últimas eleições legislativas. Em declarações a O MIRANTE, Gisela Matias disse que houve pessoas com mobilidade reduzida que foram impedidas de votar por não trazerem consigo um relatório médico, entre outras situações que, na opinião da autarca, resultam de atitudes “consideradas como antidemocráticas, contrárias àquilo que é o consagrado na Constituição da República Portuguesa, e envoltas de uma postura desadequada e discutível, bafienta, arreigada em velhos conceitos”.

Segundo apurou O MIRANTE, a situação teve como protagonista uma delegada de mesa afecta ao partido Chega, que mais tarde acabou por se retratar e reconhecer que se excedeu nas atitudes. Numa declaração publicada nas redes sociais, a CDU falou “da usurpação do brasão municipal durante a campanha eleitoral, à postura de inibição e mesmo impedimento do exercício do direito de voto, nomeadamente na freguesia de Vale de Cavalos”.