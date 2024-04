Salvaterra de Magos apoia a actividade corrente de associações

A Câmara de Salvaterra de Magos aprovou, em reunião de executivo, apoios financeiros a atribuir a associações e instituições. O Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo e Granho vai receber cerca de 1.700 euros para aquisição de redes para baliza e realização de actividades da secção de Trail Running. A Associação Solidariedade Social do Granho leva 11 mil euros para cumprir com o Plano de Actividades 2023/2024 e “Os Ciclopampas” 2.500 euros para custear as despesas com o Mês da Enguia, o 25 de Abril, entre outros eventos.

A Santa Casa da Misericórdia será apoiada em dois mil euros para obras de conservação e restauro da igreja, imagem, opas e embelezamento do andor, assim como para a realização da Bênção de Cavalos e Cavaleiros na Capela da Misericórdia de Salvaterra de Magos, evento inserido na Feira de Magos.

A Associação de Amigos da Petanca de Muge recebe 1.500 euros para deslocações e alojamentos para participação em provas; a Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos conta com três mil euros para fazer face ao aumento de crianças que se interessaram pela banda e orquestra juvenil; e o grupo de dança Dream Dancing será apoiado em 500 euros para aluguer de um autocarro para deslocação ao Gerês das crianças inscritas nos campos de férias.