Acidente em Alhandra mata dois motociclistas

Dois motociclistas que seguiam na mesma mota morreram domingo, 14 de Abril, num aparatoso acidente na Estrada Nacional 248-3, no entroncamento com a Estrada de São João, na zona do Casal do Álamo, em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira. O acidente envolveu duas motas e um automóvel. O ocupante da segunda mota ficou ferido com gravidade, bem como o casal que seguia no automóvel, sendo os feridos transportados ao hospital, apurou O MIRANTE junto de fonte policial. A colisão aconteceu pouco depois das 18h00 e a morte dos dois motociclistas foi declarada no local pelas autoridades. O cruzamento é há muito um ponto perigoso de sinistralidade naquela estrada não tendo ainda havido uma medida que minimize os riscos de colisão no local.