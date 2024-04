Foram precisos 20 anos para Cruz Vermelha de Aveiras de Cima ter instalações condignas

O sonho de um novo quartel sofreu contratempos como as dificuldades de legalização do terreno e o colapso do BES que fez a instituição perder um milhão de euros em aplicações financeiras.

A delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa inaugurou o seu novo edifício de 1750 metros quadrados, um momento aguardado há duas décadas pelos socorristas que trabalhavam numas instalações com poucas condições no centro da vila. A obra, que custou dois milhões de euros, contou com um apoio de 650 mil euros da Câmara de Azambuja, verbas da delegação e o apoio de vários parceiros locais. Na inauguração, no domingo, 7 de Abril, esteve presente o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, António Saraiva.

O presidente da delegação, José Torres, disse que este é um “dia histórico” uma vez que “as velhinhas instalações já não acompanhavam o crescimento da delegação”. O presidente da câmara, Silvino Lúcio, diz que este é um investimento no bem-estar humano e na construção de um concelho que actua de forma mais eficiente. “A delegação tem sido um farol de esperança e solidariedade em tempos de necessidade”, referiu. Já o presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, António Torrão, agradeceu também aos que não acreditaram na obra, apontando-os como “um grande incentivo” para que esta se concretizasse. O autarca diz que esta obra é essencial não só para a freguesia e concelho como para o distrito e até para Lisboa.

As novas instalações da instituição sofreram contratempos como o facto de o terreno para onde estava prevista a construção, na Quinta do Mor, estar inserido em Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI). Em 2007 a Câmara de Azambuja iniciou o processo de legalização que se arrastou até 2017, ano em que o espaço foi entregue à Cruz Vermelha. Em 2016 a delegação estava à beira do colapso com apenas mil euros no banco e 14 salários de funcionários para pagar. A instituição tinha sido arrastada com a crise do Banco Espírito Santo tendo perdido cerca de um milhão de euros que tinha em aplicações financeiras e que serviriam para construir o novo quartel. Nos últimos anos conseguiu recuperar parte do dinheiro.

A delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa registou 1256 ocorrências de emergência pré-hospitalar em 2023, segundo dados fornecidos pelo presidente da delegação no seu discurso. No que toca a transporte de doentes não-urgentes e sociais no âmbito dos refugiados, transporte de emergência social e de vítimas de violência doméstica foram efectuadas 9.567 intervenções num total de mais de meio milhão de quilómetros percorridos.