Incêndio no Quinzena do Cartaxo

Um incêndio provocou estragos na cozinha do restaurante Quinzena no Cartaxo na manhã desta terça-feira, dia 16 de Abril, tendo dois funcionários sido assistidos por inalação de fumos, um deles no Hospital de Santarém e outro no local pelos bombeiros. Devido ao fogo não foram servidos almoços e o restaurante também não vai trabalhar à hora de jantar, estando prevista a sua reabertura esta quarta-feira. O incêndio ocorreu cerca das 10h00.