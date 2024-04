Relação de Évora assinala 50 anos do 25 de Abril com colóquio comemorativo

O Tribunal da Relação de Évora, que abrange o distrito de Santarém, promove no dia 23 de Abril nas suas instalações, no centro Palácio D. Manuel, na cidade de Évora, um colóquio comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril. As entradas são livres, mas carecem de confirmação até dia 22. A sessão de abertura, às 14h30, que inclui um momento musical pelo Grupo Coral Cantares de Évora, tem as intervenções da juíza presidente do tribunal, Albertina Pedroso, do presidente da câmara, Carlos Pinto de Sá e da reitora da Universidade de Évora, Hermínia Vilar.

O evento inicia-se às 15h00 com a apresentação do vídeo “Justiça antes e depois do 25 de Abril”, pela procuradora Aurora Rodrigues e o juiz Bruno Guimarães. Seguem-se as intervenções do advogado José António Barreiros sobre a justiça na revolução e do professor da Universidade de Évora, Silvério da Rocha Cunha, com o tema “Direitos Humanos: da censura à fake news”. O primeiro painel encerra com um debate moderado pela juíza desembargadora Anabela Luna de Carvalho.

Na segunda parte, a partir a partir das 16h00, há a apresentação da exposição “Resgatar do Silêncio”, da Secretaria Geral do Ministério da Justiça. Depois a juíza desembargadora do tribunal da relação, Emília Costa, fala sobre “Direitos Civis: uma perspectiva de género”, seguindo-se a intervenção do professor Nuno de Salter Cid sobre “Direito da família e realidade social, antes e depois”. Antes do debate moderado pelo procurador regional de Évora, Paulo Morgado Carvalho, o advogado João Oliveira fala do tema: “Que direitos na Constituição para os segundos 50 anos do Portugal de Abril?”.