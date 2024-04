Casa dos Cantoneiros e rede viária em Rio de Couros vão ser reabilitados

A Casa dos Cantoneiros, situada em Rio de Couros, vai ser reabilitada depois do executivo da Câmara de Ourém ter aprovado a medida na sessão camarária de 11 de Abril. Além da empreitada, foi aprovado o lançamento do concurso público dirigido à construção de passeios e à reabilitação da ponte 164, igualmente em Rio de Couros, num investimento municipal superior a um milhão de euros.

A Casa dos Cantoneiros é património público que se encontra devoluto e após o acordo de transferência de gestão celebrado com a Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, o município assumiu o objectivo de desenvolver um projecto de valorização do imóvel. A intenção passa pela recuperação da Casa dos Cantoneiros e adaptação para fins de interesse público. O caderno de encargos prevê a realização de obras que impeçam a continuidade da degradação do imóvel, promovendo a sua recuperação estrutural com o tratamento das paredes exteriores, substituição total da cobertura, soalhos e aplicação do novas portas e janelas, trabalhos que têm um prazo de execução de 120 dias.

Além da Casa dos Cantoneiros, o concurso público terá um segundo lote destinado à construção de passeios e reabilitação da faixa de rodagem na Rua Principal de Rio de Couros, criando zonas de circulação pedonal para segurança dos utilizadores da via. A intervenção prevê também a melhoria da sinalização vertical, complementada com sinalização horizontal, assim como a implementação de passadeiras elevadas em alguns troços, além das infraestruturas relacionadas com águas pluviais, rede eléctrica, telecomunicações e outras.