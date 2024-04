Detido em flagrante por furto em hipermercado no Cartaxo

O Comando Distrital da PSP de Santarém, através da Esquadra do Cartaxo da Divisão Policial de Santarém, no dia 15 de Abril, deteve em flagrante delito um jovem de 21 anos pela prática do crime de furto em estabelecimento comercial. O suspeito foi abordado pelos polícias de serviço, já no exterior do estabelecimento comercial, e após revista sumária, verificou-se ter na sua posse diversos artigos que furtou do hipermercado, num valor aproximado de 270 euros.

No decorrer das diligências, foram-lhe ainda apreendidos diversos artigos, alguns ainda com selos de alarme, e que se presume terem sido furtados noutros estabelecimentos comerciais, no valor total de cerca de 3400 euros. Após os formalismos necessários, o suspeito detido e recolhido aos quartos de detenção.

O detido foi presente à Autoridade Judiciária, para julgamento em processo sumário, no Tribunal do Cartaxo.