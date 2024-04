Mudança de paradigma na educação em destaque na Inter-Educa em Santarém

A Casa do Campino, Santarém, recebeu uma mesa-redonda com o mote “Transição de Conhecimento”, inserida na segunda edição da Inter-Educa - Feira da Educação, Emprego e do Empreendedorismo. Na iniciativa, moderada por João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, destacou-se a importância da colaboração entre as estruturas educativas e empresariais no concelho para moldar um ambiente atractivo para os jovens e o seu futuro, como também destacaram Rogério Palmeiro, do Instituto Politécnico de Santarém, e Domingos Martinho, administrador do ISLA de Santarém.

A mudança de paradigma, segundo os responsáveis, incide em alinhar a vertente teórica das instituições de ensino com a prática das empresas, corrigindo lacunas identificadas. A transição do conhecimento é central neste contexto, onde o acesso ao ensino aumentou substancialmente ao longo dos anos. No entanto, há uma clara falta de profissionais qualificados em áreas específicas, mencionou Elsa Benavente, da JJ Louro Pereira, e Francisco Luís, da Mocapor.

Para Daniela Almeida, da FAPOESTEJO - Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação das Regiões do Oeste, Lezíria Tejo e Médio Tejo, o desafio na educação requer uma parceria sólida entre escolas e encarregados de educação.