Vítima de queda em Linhaceira transportada de helicóptero para Lisboa

Incidente provocou ferimentos graves ao nível do crânio e tórax na vítima que à chegada dos meios de socorro ao local se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Transporte do concelho de Tomar para o Hospital de São José, em Lisboa, foi feito de helicóptero.

Um homem sofreu ferimentos graves e teve de ser transportado de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa, após ter sofrido uma queda de uma altura de cerca de dois metros ao final da tarde de quarta-feira, 17 de Abril, em Linhaceira, no concelho de Tomar.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Constância, Marco Gomes, à chegada dos operacionais ao local a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. “A nossa equipa manteve o suporte básico de vida com desfibrilhador externo; com a chegada da ambulância SIV foi possível fazer suporte avançado e a equipa da VMER conseguiu reverter a situação de paragem para vítima grave”, adiantou o comandante, acrescentando que foi “um caso de sucesso” conseguirem estabilizar a vítima depois transportada via aérea para o hospital.

De acordo com Marco Gomes a vítima apresentava fracturas ao nível do crânio com possíveis consequências no encéfalo e ainda danos a nível torácico provocados pelo impacto da queda.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 18h30 e para o local foram mobilizados os Bombeiros de Constância, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Torres Novas e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo.