Autarcas da Câmara de Vila Franca de Xira reuniram com a administração do hospital da cidade e deixaram críticas ao funcionamento da unidade de saúde. Entretanto foi notícia o facto da água quente ter falhado na maternidade o que originou desconforto e várias queixas nos últimos dias. O Hospital defende-se dizendo que a culpa é da manutenção.

Autarcas preocupados com a saúde do Hospital de Vila Franca de Xira

A tão esperada reunião entre os autarcas da Câmara de Vila Franca de Xira e a administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo, liderada por Carlos Andrade Costa, realizou-se na última semana foi uma mão cheia de nada, apurou O MIRANTE.

Na reunião estiveram presentes, além do conselho de administração da ULS, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, a vereadora com o pelouro da Saúde, Manuela Ralha, o vereador da CDU Nuno Libório, o vereador da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) David Pato Ferreira e, representando o Chega, Bruno Bento. Ao que o nosso jornal apurou, o presidente do município não terá usado da palavra e coube à CDU, Chega e Nova Geração lançar as perguntas incómodas, muitas delas deixadas sem uma resposta directa, a começar pelas estatísticas sobre os tempos de espera nas consultas e nas urgências.